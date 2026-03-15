Il Bologna torna a vincere: basta Dallinga per piegare il Sassuolo

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Dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l'Hellas Verona, il Bologna rialza la testa e si porta a casa tre punti importanti via dal Mapei Stadium, casa del Sassuolo. Neroverdi battuti per 0-1 in virtù della rete segnata dopo appena sei minuti da Dallinga. Una vittoria che permette ai rossoblù di allungare proprio sulla formazione di Fabio Grosso, rilanciandosi per l'ennesima volta (e forse l'ultima) nella zona che conta per un piazzamento europeo nella prossima stagione. Gli uomini di Italiano si preparano al meglio per il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma che si giocheranno giovedì.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma 4-1

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta 1-1

ore 18, Napoli-Lecce 2-1

ore 20.45, Udinese-Juventus 0-1

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa 0-2

ore 15, Pisa-Cagliari 3-1

ore 15, Sassuolo-Bologna 0-1

ore 18, Como-Roma

ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina