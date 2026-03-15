Milan a segno nel primo tempo nel derby: è solo la nona volta in stagione che i rossoneri chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco

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In vista di Lazio-Milan di questa sera, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre:

"I precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma sono 92: il bilancio di 25 vittorie della Lazio (ultima 1-0, Coppa Italia 2025/26), 40 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2024/25) e 27 affermazioni del Milan (ultima 1-0, Serie A 2023/24).

Lazio squadra della Serie A 2025/26 che subisce meno reti dai subentranti avversari (2), come Genoa, Como e Juventus.

La Lazio è la squadra della Serie A 2025/26 il cui capocannoniere ha segnato meno gol: 3 ciascuno per Cancellieri, Cataldi, Isaksen, Pedro e Zaccagni.

Lazio con 28 gol segnati in altrettante giornate di campionato. È il peggior dato per i biancocelesti dalla stagione 2009/10 con Edy Reja in panchina (22).

Milan a segno nel primo tempo nella sfida contro l’Inter. È solo la nona volta in stagione che i rossoneri chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco.

Milan squadra della Serie A 2025/26 che effettua meno cambi: 108 su 140 disponibili.

Milan con 60 punti dopo 28 giornate di Serie A. Per trovare un risultato migliore, occorre tornare alla stagione 2010/11, anche in quel caso con Massimiliano Allegri in panchina (61)".