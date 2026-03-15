Serie A, la classifica aggiornata dopo Verona-Genoa 0-2

Serie A, la classifica aggiornata dopo Verona-Genoa 0-2MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:11News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Verona-Genoa 0-2.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68
Milan 60*
Napoli 59
Juventus 53
Como 51*
Roma 51*
Atalanta 47
Bologna 39*
Sassuolo 38*
Lazio 37*
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30*
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Verona 18
Pisa 15*

* una partita in meno