Verso Lazio-Milan: tra Sarri e Allegri sarà il 22° incontro ufficiale

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In vista di Lazio-Milan di questa sera, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche su allenatore e giocatori:

"Tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri 22° incontro ufficiale: nei 21 precedenti, 5 vittorie per l’allenatore della Lazio, 4 pareggi e 12 successi per il tecnico livornese. I primi due confronti si riferiscono al campionato di Serie C2 2003/04, doppio 0-0 tra l’Aglianese di Allegri e la Sangiovannese di Sarri.

Massimiliano Allegri ha esordito da tecnico in Serie A contro la Lazio: il 31 agosto 2008, quando il suo Cagliari venne sconfitto 1-4 dai biancocelesti al Sant’Elia.

Prima presenza in Serie A e prima presenza con la Lazio per Edoardo Motta in Lazio-Sassuolo 2-1 dello scorso weekend.

Pervis Estupiñán a segno contro l’Inter: primo gol in Serie A per il difensore e primo gol in un derby di Milano per un calciatore ecuadoregno. Con i club non realizzava una rete da Manchester City-Brighton 2-2 del 15 marzo 2025, Premier League.

Solo Kenan Yildiz (126) tenta più dribbling di Alexis Saelemaekers (96) nella Serie A 2025/26".