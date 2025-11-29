Allegri a Sky: "Non era facile per Collu dopo essere stato richiamato. Dobbiamo mantenere questa umiltà"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto a Sky Sport 24 nel post gara di Milan-Lazio 1-0, partita al termine della quale è stato anche espulso in occasione dell'episodio del Var. Le sue dichiarazioni.

Come ha vissuto gli ultimi minuti?

"C'è stata un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. La partita: nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché la Lazio ha pressato molto, non ha dato linee di passaggio. Nella ripresa noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol"

Leao ha detto che sognare è gratis...

"Dobbiamo continuare a lavorare, mantenere questa umiltà, voglia di strappare il pallone all'avverarsio: giocare di squadra come stanno facendo i ragazzi, c'è entusiasmo in generale anche con i tifosi. Merito dei ragazzi che ci mettono tutto in campo e non si tirano indietro"

Leao sta imparando a fare il 9?

"Al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare"

Qual è il valore di Rabiot?

"Sono importanti tutti. Adrien, rispetto anche all'ultimo ano alla Juve, è cresciuto moltissmimo. Ha uno strapotere fisico importante ed è un uomo squadra. Se vuoi lottare per il vertice devi avere un uomo squadra. Anche Gabbia, Pavlovic, sono tutti ragazzi che mettono il cuore in quello che fanno. Ci sono giocatori che hanno motori diversi, lui è uno di quelli"

Cosa hai detto all'arbitro?

"Gli ho solamente detto: 'Cavolo tutte le volte che ci sei succede sempre un casino'. Perché lui era l'arbitro con la Cremonese (ride, ndr). Non l'ho assolutamente offeso"