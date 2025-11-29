Milan, niente Lazio per Pulisic. Grande chance dal 1' per Nkunku

Il Milan ospiterà stasera a San Siro la Lazio e vuole dare continuità alla vittoria nel derby contro l'Inter di domenica scorsa. Un successo contro i biancocelesti permetterebbe poi al Diavolo di salire in vetta da solo alla classifica almeno per un notte in attesa di Roma-Napoli di domani sera (i giallorossi sono primi a +2 sui rossoneri e sugli azzurri di Conte).

OUT PULISIC - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, purtroppo Max Allegri dovrà fare a meno del suo bomber, vale a dire Christian Pulisic, attuale capocannoniere del Milan e della Serie A: l'attaccante americano, autore del gol vittoria nel derby, ha infatti accusato qualche giorno fa in allenamento un affaticamento alla coscia che non gli permetterà di scendere in campo contro la Lazio. Non si tratta comunque di un problema grave e l'ex Chelsea rientrerà tra l'impegno di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti di giovedì e quello successivo di campionato contro il Torino (lunedì 8 dicembre).

CHANCE PER NKUNKU - Chi affiancherà quindi stasera Rafael Leao in attacco? Ieri a Milanello, Allegri ha provato accanto al portoghese Christopher Nkunku, che dunque è in vantaggio nel ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek. Per il francese, piuttosto deludente in questa prima parte di stagione, si tratta di una grande chance per ripagare la fiducia del club rossonero che in estate ha speso circa 40 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo dal Chelsea. Mercoledì, oltre a Pulisic, si era fermato in allenamento anche Alexis Saelemaekers per un fastidio alla schiena, ma il belga ha pienamente recuperato e sarà regolarmente in campo dal 1' a destra. Non convocati invece Santiago Gimenez, che settimana prossima dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, e Zachary Athekame, ko dopo l’ultima sosta delle nazionali a causa di una lesione al soleo di un polpaccio.

