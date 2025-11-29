live mn Verso Milan-Lazio: confermato Bartesaghi, out Pulisic. Al suo posto Nkunku con Leao

PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Leao.

Amiche e amici di MilanNews.it, ci siamo: oggi è il matchday! Dopo il derby vinto contro l'Inter, il Milan di mister Massimiliano Allegri sarà impegnato questa sera a San Siro contro la Lazio, nella delicata sfida valevole per la 13^ giornata di campionato. Tra i rossoneri, diverse importanti assenze. Christian Pulisic non sarà della partita. Lo statunitense mercoledì ha interrotto l'allenamento per un fastidio muscolare. Anche se la situazione non pare spaventare, a Milanello si predilige calma e gestione. Out anche Santi Gimenez, con il messicano che la settimana prossima dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra.

Per il resto, si dovrebbe andare verso la stessa formazione del derby con una grande novità: il sostituto in attacco di Pulisic sarà Christopher Nkunku, che affiancherà Rafa Leao dal primo minuto.

19.21 - L'arrivo del Milan a San Siro: guarda il video.

19.00 - Saranno solamente sei i giocatori di movimento disponibili in panchina per Allegri, viste le assenze di Pulisic, Gimenez e Athekame. Otto riserve totali considerando i due portieri.

18.20 - Massimiliano Allegri cerca continuità dopo la vittoria nel derby. Curiosità statistica: la Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide nel massimo campionato italiano, ben 60 su 164 gare totali.

17.45 - Il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche in vista di Milan-Lazio di questa sera:

- Milan squadra che fa meno cambi nella Serie A Enilive 2025/26: su 60 a disposizione in 12 giornate, ne ha effettuati 42.

- Il Milan è la squadra a cui vengono fischiati più rigori contro in campionato: 4, come Fiorentina, Napoli e Udinese.

- La Lazio è una delle 3 squadre della Serie A Enilive 2025/26 che ha collezionato più espulsioni, 2, come Parma e Como

17.00 - Primi risultati del sabato di Serie A. Il Genoa batte 2-1 il Verona, che rimane ultimo: in gol anche Lorenzo Colombo. L'Udinese ha vinto 2-0 in casa del Parma.

16.45 - Molti Milan Club hanno deciso, come gesto di solidarietà alla Curva Sud Milano che si è vista vietare inspiegabilmente il nuovo striscione "Sodalizio Rossonero", di non esibire i propri striscioni raffigurativi che colorano tutti gli anelli di San Siro. Col passare delle ore e il conseguente avvicinamento alla partita di stasera tra Milan e Lazio, tanti altri Milan Club stanno comunicando tramite storie Instagram (repostate dalla curva sui propri canali social) che non esibiranno per l'appunto il proprio simbolo oppure che lo appenderanno al contrario in forma di protesa.

16.00 - Oggi, se Nkunku partirà dall'inizio, sarà la terza volta in campionato che il Milan partirà con la coppia offensiva composta dal francese e da Rafael Leao. Il bilancio è di una vittoria (contro la Roma) e un pareggio (contro il Parma).

15.30 - MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45

Arbitro: COLLU

Assistenti: VECCHI – YOSHIKAWA

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

15.00 - Il Milan ha registrato almeno sei clean sheet dopo 12 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (sei anche in quel caso); i rossoneri non mantengono la porta inviolata in sette delle prime 13 gare di un campionato dal 2006/07.

14.30 - Per la sfida di questa sera tra Milan e Lazio si va verso gli oltre 72mila spettatori a San Siro. Una bella risposta da parte dei supporters milanisti, mai come in questo momento vicini al gruppo di mister Allegri.

14.00 - La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. Tuttavia, solo uno degli ultimi 13 confronti tra le due formazioni in campionato è terminato in pareggio (2-2 nel match d'andata dello scorso torneo).

13.00 - DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision

Web: MilanNews.it