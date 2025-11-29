VIDEO MN - L'arrivo del pullman rossonero a San Siro!

VIDEO MN - L'arrivo del pullman rossonero a San Siro!
Oggi alle 19:20News
di Francesco Finulli

Il Milan è arrivato a San Siro! Tra poco più di un'ora è fissato il calcio di inizio della sfida contro la Lazio di mister Maurizio Sarri, nella partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Il Diavolo è arrivato con il suo pullman all'ombra della Scala del Calcio, come testimoniato dal video dei nostri inviati sul campo.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it