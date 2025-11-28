Nuova chance per Nkunku: è il momento di ripagare la fiducia del club

Il Milan domani sera scende in campo con la Lazio: a San Siro si gioca la tredicesima giornata del campionato e ha l'esigenza di dare continuità ai tre punti pesantissimi conquistati la scorsa domenica nel Derby contro l'Inter. Non saraà facile perché si ritroverà davanti una squadra in forma e anche perché Allegri è stato colpito da una nuova, vecchia, defezione: Christian Pulisic non sarà della partita. Una tegola non indifferente dal momento che, numeri alla mano, lo statunitense è il calciatore più efficiente della rosa del Diavolo.

Nuova chance

I due indiziati per poterlo sostituire, accanto a Rafael Leao che è chiaramente inamovibile nella coppia d'attacco, sono Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Due giocatori molto diversi, a partire dal ruolo: il primo un attaccante e il secondo un centrocampista. Le indiscrezioni della vigilia suggeriscono il francese in vantaggio nelle quotazioni, evidenziando l'intenzione di Allegri di partire con un assetto leggermente più offensivo. Si tratterebbe di un nuova chance per Nkunku che, fino a questo momento, si è limitato a un gol in Coppa Italia contro il Lecce ma per il resto ha fornito prestazioni spesso al di sotto di quello che si crede essere il suo potenziale.

Fiducia del club

Il Milan quest'estate per prelevarlo dal Chelsea ha sborsato una cifra complessiva di 42 milioni di euro (bonus inclusi), scommettendo sul talento di un giocatore che c'è ma che è rimasto latente fin da troppo tempo, sia per colpa di problemi fisici sia per colpa del poco spazio che gli è stato concesso al Chelsea. Probabilmente da Casa Milan si aspettavano un calciatore più pronto e invece Nkunku ha la necessità di recuperare ritmo partita ma sopratutto fiducia nei suoi mezzi. Per il momento, in stagione, tra campionato e Coppa Italia, il numero 18 rossonero ha giocato 9 partite totali, di cui solo 3 da titolari. In questa ha confezionato il gol di cui si diceva e un assist contro il Parma. La speranza è che questa nuova occasione di giocare dall'inizio, con Pulisic e Gimenez ai box, venga questa volta sfruttata.