Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Nkunku con Leao, Bartesaghi a sinistra
Tutto pronto a San Siro per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il Milan questa sera ospita a San Siro la Lazio, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria nel Derby di domenica scorsa. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: COLLU
Assistenti: VECCHI – YOSHIKAWA
IV Uomo: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it
