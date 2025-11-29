Bartesaghi più di una semplice alternativa: cresce, convince e stupisce

Il giovane prodotto del settore giovanile del Milan Davide Bartesaghi sta vivendo il momento più brillante della sua, fino a questo momento breve, carriera: l'esterno rossonero si sta prendendo la scena sulla fascia sinistra partita dopo partita, arrivando addirittura a mettere in discussione le gerarchie con Estupinan, pagato fior di milioni in estate e arrivato come titolare designato per sostituire uno come Theo Hernandez.

Un'ascena continua

Schierato con continuità nelle ultime settimane, complice anche l'infortunio di Estupinan, Bartesaghi ha mostrato solidità, personalità ed un equilibrio sorprendente tra fase difensiva e spinta offensiva. La sua crescita sta convincendo tutto l'ambiente rossonero, soprattutto Massimiliano Allegri, che non ha mai nascosto la sua fiducia nei confronti del ragazzo. In una recente conferenza stampa, infatti, ha detto che Bartesaghi ha il "physique du role" per giocare nel Milan, elogiandone maturità ed attenzione tattica, che comunque vanno lavorate ma soprattutto migliorate, anche perché non stiamo parlando di un giocatore fatto e finito.

Identità, freschezza e prospettive

Bartesaghi corre, contrasta, accompagna l'azione, dà ampiezza, energia e letture sempre più pèulite. E il fatto che tutto questo arrivi da un prodotto del settore giovanile rossonero rende la sua ascesa ancora più significativa. Il messaggio è oramai chiaro: sulla sinsitra il Milan non ha più solo un'opzione, Pervis Estupinan, ma anche e soprattutto Davide Bartesaghi, che continua a crescere e convincere di settimana in settimana, con Allegri che starebbe cominciando seriamente a ritenerlo più di una semplice alternativa.