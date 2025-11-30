Un gol da centravanti e il sogno scudetto: Leao fa volare il Milan

Era già successo a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari, è successo di nuovo ieri sera contro la Lazio in Serie A: cross di Fikayo Tomori e gol di Rafael Leao. Una rete da vero centravanti, il suo nuovo ruolo da quando Max Allegri si è seduto sulla panchina del Milan. Il portoghese ha attaccato la porta centralmente su di una palla laterale, come fanno i veri nove di professione. Lui non lo è ancora, ma è innegabile che stia crescendo tanto in questa nuova posizione.

RAFA SOGNA IN GRANDE - Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche le parole nel post-partita di Leao: "Sto imparando. Il lavoro della squadrami aiuta, dentro e fuori dal campo. I movimenti che devo fare li capiscono anche i compagni: il cross di Fikayo (Tomori, ndr) è una cosa che facciamo in allenamento". E' ovviamente un Rafa euforico dopo il triplice fischio finale di Collu, il numero 10 milanista sogna in grande: "Scudetto? Sognare è gratis, ma la strada è ancora lunga".

CHE FEELING CON ALLEGRI - Il feeling che si è creato tra Leao e Allegri è evidente e l'attaccante non perde occasione per spendere parole positive sul suo allenatore: "Allegri è un vincente. Ha vinto anche qua al Milan, ha l’esperienza di gestire lo spogliatoio, anche chi sta in panchina: Loftus-Cheek e Ricci hanno aiutato con la stessa voglia di chi è partito dall’inizio". Parole da leader, un altro ruolo che Rafa sta imparando a fare oltre a quello di centravanti.

