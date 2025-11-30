live mn Milan Futuro-Brusaporto (1-1): triplice fischio. Pareggio beffa per i rossoneri

vedi letture

90' + 4' | Triplice fischio. Il Milan Futuro impatta contro il Brusaporto. Al gol di Sia ha risposto quello di Siani dal dischetto.

90' + 3' | Chiusura provvidenziale di un difensore del Brusaporto, che ha intercetatto un assist di Branca diretto a Domnitei, tutto solo all'altezza del dischetto.

90' + 2' | Grande intervento di Torriani su un colpo di testa di un avversario arrivato sugli sviluppi di calcio d'angolo.

90' + 1' | Dopo il gol del pari il Brusaporto pensa e crede alla vittoria.

90' | Segnalati 4 minuti di recupero.

86' | GOL DEL BRUSAPORTO! Siani glaciale dagli 11 metri. Pareggio degli ospiti.

85' | Calcio di rigore per il Brusaporto: fallo di Karaca su un attaccante ospite.

83' | Altra grande giocata in fase difensiva di Eletu, monumentale questo pomeriggio.

81' | Murato il mancino diagonale lasciato partire da poco fuori dal limite dell'area da Branca.

79' | Cambio anche nel Brusaporto: fuori Martini per Caferri.

79' | Altro cambio nel Milan: fuori Diego Sia, l'autore del gol, dentro Cullotta.

77' | Milan Futuro che vuole gestire il risultato addormentando un po' la partita per riuscire a portarsi a casa 3 punti fondamentali in ottica classifica.

75' | Calcio di punizione mal gestita dal Brusaporto, con Siani che ha sparato la sfera di molto alta sopra la traversa di Torriani.

72' | Occasione Milan da calcio di punizione. La conclusione deviata di Eletu ha costretto il portiere del Brusaporto ad un grande intervento in controtempo.

68' | Milan in pressing alla ricerca del raddoppio.

65' | Doppia sostituzione nel Brusaporto: fuori Selvatico e Asiatico per Quarena e Franchini.

63' | Altro cambio nel Milan Futuro: fuori Traoré, dentro Domnitei.

60' | Ammonito Cappelletti per un intervento in ritardo su Siani.

59' | Conclusione potente ma poco angolata di Cappelletti, finita senza troppi problemi tra le mani del portiere del Brusaporto.

58' | Brivido per Torriani. Gran botta da fuori di Martini, ma la palla finisce sul fondo a fil di palo.

55' | Sia ha mancato un aggancio non semplicissimo su una palla un po' arretrata di Sala, che si sarebbe potuta trasformare in una chiara occasione da gol per i rossoneri.

52' | Triplo cambio nel Milan Futuro: fuori Asanji, Ibrahimovic e Minotti, dentro Magrassi, Branca e Karaca.

45' | Comincia la ripresa a Solbiate Arno!

------

Primo tempo non emozionantissimo quello del Chinetti di Solbiate Arno, ma la cosa più importante è che il Milan Futuro è andato all'intervallo in vantaggio (meritatamente) grazie alla rete di Sia. Dopo un avvio più convincete da parte del Brusaporto, la formazione di Massimo Oddo, oggi sostituito da Marcello Donatelli, ha preso campo e coraggio trovando il gol con il suo numero 10 e sfiorando in diverse occasioni il raddoppio.

------

45' + 1' | Finisce qui il primo tempo. Milan Futuro in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete di Sia.

45' + 1' | Conclusione dal limite fuori non di molto di Eletu, che ha avuto tanto spazio e tempo per caricare il sinistro.

45' | Assegnato un minuto di recupero.

44' | Gestione Milan per questi ultimi secondi della prima frazione di gara.

41' | Grande azione personale di Cappelletti, auto-lanciantosi in porta con una giocata clamorosa. La sua conclusione è stata però respinta senza troppi problemi dal portiere del Brusaporto.

35' | Chaka Traoré spreca un'ottima occasione di contropiede sbagliando il passaggio in profondità per Ibrahimovic.

30' | Brusaporto in possesso in questo frangente di gara, con l'obiettivo di aprire la difesa rossonera.

26' | OCCASIONE MILAN FUTURO! Stacco imperioso di capitan Dutu dentro l'area di rigore del Brusaporto. Bravo il portiere avversario a rispondere presente e negare il gol del raddoppio al Diavolo.

25' | Galvanizzato dal vantaggio il Milan Futuro ha sfiorato subito il raddoppio con Chaka Traoré.

23' | GOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAN! Gol molto bello di Diego Sia che di piattone la mette sul secondo palo. Grande discesa di Cappelletti sulla destra, che offre al 10 rossonero un cioccolatino che deve solo essere scartato.

21' | Primo squillo del Milan con il tiro dalla lunga distanza di Eletu.

19' | Brusaporto vicino al vantaggio con il colpo di testa di Seck. Palla fuori non di molto.

17' | Ammonito Odogu per aver fermato fallossamente Siani in ripartenza.

14' | Altro grande intervento di Torriani, che ha negato il gol di Martini, arrivato a calciare indisturbato, e a botta sicura, dall'altezza del dischetto del rigore.

13' | Tiro cross molto insidioso del Brusaporto. Intervento salvifico di Cappelletti che di punta ha anticipato l'attaccante avversario evitando guai peggiori.

11' | Gran diagonale mancino di Seck. Bravo Torriani a rispondere ancora una volta presente distendendosi sul suo lato sinistro.

8' | Ritmi piuttosto bassi in questo inizio di partita.

4' | Brusaporto due volte pericoloso nella stessa azione. Bravo Torriani a sventare ogni pericolo deviando la palla in calcio d'angolo.

1' | Si parte al Chinetti, è cominciata Milan Futuro-Brusaporto.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it una buona domenica a tutti da Lorenzo De Angelis e benvenuti allo stadio Chinetti di Solbiate Arno per la 14esima giornata di Serie D, girone B, che vedrà il Milan Futuro di Massimo Oddo sfidare il Brusaporto, ad oggi la terza forza di questo campionato. Vincere permetterebbe all'U23 rossonera non solo di dare continuità all'ottima vittoria di settimana scorsa contro la Real Calepina, ma anche di accorciare in classifica proprio sulla formazione gialloblù, al momento più avanti di 6 lunghezze.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-BRUSAPORTO

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Dutu, Odogu, Minotti; Eletu Sala; Sia, Traoré, Ibrahimovic; Asanji. A disposizione: Bouyer, Karaca, Borsani, Cullotta, Branca, Geroli, Seedorf, Magrassi, Domnitei. Allenatore: Marcello Donatelli.

BRUSAPORTO: Taramelli, Personeni, Asiativo, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Martini, Austoni, Siani. A disposizione: Fusi, Rebussi, Finazzi, Caferri, Quarena, Di Cintio, Franchini, Ratti, Moraschi. Allenatore: Maurizio Terletti.

ARBITRO: Nenad Radonavonic della sezione di Maniago.

ASSISTENTI: Mongelli, Ferretti.