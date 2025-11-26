Milan: quest'anno tanti episodi controversi nelle partite di Milan Futuro

Il Milan Futuro ha nel pomeriggio giocato e vinto contro il Real Calepina grazie alla rete del giovanissimo Lorenzo Ossola. Una partita ordinata, vinta con determinazione e convinzione dagli uomini di Massimo Oddo, protagonista di un episodio spiacevole con il direttore di gara.

L'arbitro della partita, il signor Giuseppe Merlino della sezione di Pontendera, ha infatti espulso l'allenatore di Milan Futuro per qualche (presunta) parolina di troppo nei suoi confronti. Dalla panchina rossonera risulta tutt'altro, non di certo una novità, anche perché le gare dell'U23 sono (spesso e volentieri) caratterizzate da situazioni controverse, proprio come quella di questo pomeriggio.

Un altro episodio è successo qualche giornata fa, quando al Milan Futuro non venne fischiato un netto calcio di rigore per un fallo di mano in area di rigore di un difensore avversario. Massimo Oddo non si appellò a questo episodio per giustificare la sconfitta dei suoi ragazzi, ma giunti alla 12esima giornata gli avvenimenti dubbi contro l'U23 sono tanti, forse anche troppi, per una squadra che comunque non ha mai alzato la voce quando avrebbe potuto.