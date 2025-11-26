Gabbia a Sky: "Siamo molto lucidi, tranquilli e allineati col mister. Scudetto? Dobbiamo lavorare"

A margine dell'evento organizzato dalla BMW in collaborazione con il Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli obiettivi personali e di squadra che si è prefissato per questa stagione.

L'ultimo derby vinto ha qualcosa che lo rende particolare?

"Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio. Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici".

Nella vostra testa c'è la certezza di arrivare a lottare fino alla fine per questo scudetto?

"Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell'anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato".

Ti aspetti questa crescita così importante in questi anni da parte tua?

"Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno".