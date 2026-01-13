Come raggiungere lo stadio Sinigaglia di Como? Info utili sui trasporti

Come raggiungere lo stadio Sinigaglia di Como? Info utili sui trasportiMilanNews.it
Oggi alle 17:20News
di Francesco Finulli

Nella giornata di dopodomani il Milan scenderà in campo allo stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare il Como, in quello che è il recupero della sedicesima giornata che la squadra rossonera, al pari di Napoli, Inter e Bologna, ha saltato a causa della Supercoppa Italiana che si è disputata in Arabia Saudita a Riyadh prima di Natale. Partita che si preannuncia molto complicata con la formazione di Cesc Fabregas che è la prima squadra dopo il trenino in quattro punti delle prime cinque: con una vittoria potrebbe avvicinarsi alla vetta. Di seguito alcune info utili per i tifosi rossoneri che giovedì dovranno raggiungere lo stadio Sinigaglia con i trasporti.

Come arrivare allo stadio "Giuseppe Sinigaglia"?

Aereo:
o    Malpensa Express fino a Milano Centrale
o    Treno Milano Centrale → Como S. Giovanni (40–45 min)
o    Stadio raggiungibile a piedi in pochi minuti

- Treno:
o    FS: fermata Como San Giovanni (400 m dallo stadio)
o    Ferrovie Nord: fermata Como Lago (700 m dallo stadio)

- Autostrada:
o   Da Milano: A9 direzione Como, uscita Como Centro

- Parcheggio
o    Pullman e auto parcheggiati al Parcheggio Como Centro
o    Trasferimento allo stadio Giuseppe Sinigaglia con navette gratuite (parcheggio e navette a titolo gratuito).

- Informazioni utili
o    Apertura cancelli: 2 ore prima del calcio d’inizio (salvo disposizioni GOS)
o    Hold Back: 30 minuti