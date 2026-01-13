Come raggiungere lo stadio Sinigaglia di Como? Info utili sui trasporti

Nella giornata di dopodomani il Milan scenderà in campo allo stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare il Como, in quello che è il recupero della sedicesima giornata che la squadra rossonera, al pari di Napoli, Inter e Bologna, ha saltato a causa della Supercoppa Italiana che si è disputata in Arabia Saudita a Riyadh prima di Natale. Partita che si preannuncia molto complicata con la formazione di Cesc Fabregas che è la prima squadra dopo il trenino in quattro punti delle prime cinque: con una vittoria potrebbe avvicinarsi alla vetta. Di seguito alcune info utili per i tifosi rossoneri che giovedì dovranno raggiungere lo stadio Sinigaglia con i trasporti.

Come arrivare allo stadio "Giuseppe Sinigaglia"?

- Aereo :

o Malpensa Express fino a Milano Centrale

o Treno Milano Centrale → Como S. Giovanni (40–45 min)

o Stadio raggiungibile a piedi in pochi minuti

- Treno :

o FS: fermata Como San Giovanni (400 m dallo stadio)

o Ferrovie Nord: fermata Como Lago (700 m dallo stadio)

- Autostrada :

o Da Milano: A9 direzione Como, uscita Como Centro

- Parcheggio

o Pullman e auto parcheggiati al Parcheggio Como Centro

o Trasferimento allo stadio Giuseppe Sinigaglia con navette gratuite (parcheggio e navette a titolo gratuito).