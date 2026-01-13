Nkunku, non un flop ma un'attesa: il Milan ritrova il suo francese

Per quattro mesi Christopher Nkunku ha vissuto un lungo digiuno, fatto di zero gol in campionato, critiche e interrogativi. Arrivato a fine agosto come l'acquisto più costoso di tutta la Serie A, il francese si è ritrovato subito a fare i conti con una forma fisica non ideale, qualche problema fisico e dubbi tattici mai del tutto sopiti. Allegri, però, non ha mai smesso di crederci: lo ha aspettato, protetto e sostenuto quando nessuno lo avrebbe fatto, invitandolo a ritrovare serenità prima ancora che numeri.

La svolta è arrivata dal dischetto contro il Verona, con un rigore pesante trasformato con personalità. Da lì due gol consecutivi in campionato: il secondo ancora contro gli scaligeri e il terzo a Firenze, decisivo per evitare la sconfitta e continuare in questa striscia di imbattibilità. Segnali chiari di un giocatore che sta lentamente uscendo dal tunnel, ritrovando fiducia e incisività.

Nonostante questo, comunque, restano le perplessità legate al suo ruolo ideale, e al peso di un investimento importante. Ma Nkunku ha scelto di allontanare le voci riguardanti il Fenerbahce e di restare, rifiutando offerte estere e scommettendo sul Milan. Ora lo spazio va conquistato sul campo, da centravanti, esterno o seconda punta che sia. Non è una rinascita dal fallimento la sua, ma un inizio concreto, perché fino a questo momento è stata semplice attesa. E il Milan spera che il meglio debba ancora venire.