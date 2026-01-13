Goretzka sempre infortunato? Non è vero! Le presenze nelle ultime due stagioni e la cartella clinica

vedi letture

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, è stato accostato al Milan per giugno. Il tedesco, negli ultimi anni, è stato spesso uno dei calciatori più sottovalutati d'Europa, avendo sempre avuto un rendimento e un valore molto altro nell'economia di gioco dei bavaresi. Nelle ultime stagioni, però, qualche acciacco lo ha leggermente infastidito, ma senza che ne fosse minata la continuità in campo.

In questa stagione, il tedesco ha disputato 15 partite su 16 giornate in Bundesliga, partendo titolare per 12 volte; nessuna presenza da titolare, invece, nelle sei partite di Champions League. L'anno scorso: 26 presenze in campionato, equamente divise tra undici iniziali e subentri dalla panchina, 12 presenze su 13 in Champions League con 9 partite da titolare. Dopo il problema all'anca del 2021, quando stette fuori per quattro mesi, Goretzka non ha più avuto infortunati gravi o lunghi, ma spesso piccoli acciacchi (contusione alla spalla, stiramento alla coscia di una decina di giorni, febbre, frattura dell mano). In questa stagione non risultano problemi fisici.

LE ULTIME SU GORETZKA DA DI MARZIO

Nel mese di gennaio non ci si occupa solo dei rinforzi durante la finestra invernale ma si cercano anche le opportunità di giocatori prossimi alla scadenza. Ci sono due centrocampisti, di alto livello, che ancora non hanno rinnovato il proprio contratto in scadenza nel giugno 2026. Uno è Bernardo Silva del Manchester City e l'altro è Leon Goretzka del Bayern Monaco. A citare questi nomi è stato Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato - L'Originale in onda su Sky Sport 24.

Di Marzio ha accostato soprattutto Leon Goretzka al Milan, sottolineando che il club rossonero avrebbe preso informazioni sul centrocampista tedesco classe 1995. Le sue parole: "Ci sono alcuni giocatori in scadenza a giugno, anche molto importanti, che stanno richiamando l'attenzione. Uno è Bernardo Silva accostato al Como, Napoli e Juventus; un altro è Goretzka che non ha ancora deciso se rinnovare col Bayern Monaco: anche il Milan ha preso informazioni. Sta cercando di capire se ci sono i margini, per capire la volontà del giocatore e soprattutto le pretese economiche: centrocampista ha 31 anni". L'interessamento del Milan sarebbe dunque per giugno e non per un rinforzo immediato.