L'ex viola Fattori: "Se Pulisic avesse sbagliato meno... Ma il pareggio è giusto"

Sauro Fattori, ex calciatore della Fiorentina, è stato ospitato da Radio Firenze Viola per parlare del pareggio ottenuto dalla formazione di Paolo Vanoli in casa contro il Milan per 1-1. Queste le parole raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Fattori sulla gara tra Fiorentina e Milan: "La continuità è importante. Con una vittoria stavi meglio certo, ma due punti con Lazio e Milan vanno bene, non facciamo voli pindarici. Certo levando gli ultimi 5 minuti delle due gare stav meglio. Ma sono fiducioso perché le prestazioni sono migliorate. Il cambio, con l'invenzione di Parisi a destra, ha dato un equilibrio, come Gudmundsson largo a sinistra che a mio avviso non fa danni. Bravo Comuzzo sul gol che è andato su, poi bravo Gud a mettergli il pallone dall'angolo. Certo se Pulisic avesse sbagliato meno eravamo a dire altro... Ma il pareggio è giusto anche perché nella ripresa il Milan pressione te l'ha messa"

Sul gol le responsabilità di Fagioli: "È vero che Fagioli ha perso palla sul gol, ma c'era tutta la difesa a poter intervenire. Anche Mc Tominay ha perso palla. Ci sta di perdere un pallone insomma anche perché il Milan ti è venuto in pressione, ma avevamo quattro difensori schierati, come può essere colpa di Fagioli? Tanto dietro non lavoriamo di reparto e i gol li subisci. Se Dodo fa il passo, Nkunku andava fuorigioco"