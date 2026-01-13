Lecce, due acquisti per il Milan: c'è Fofana. in arrivo anche Ngom

vedi letture

(ANSA) - LECCE, 12 GEN - Sadik Fofana, centrocampista di origine togolese, classe 2003 proveniente dal Grazer Ak, è giunto a Lecce dove nelle prossime ore sosterrà le viste mediche; quindi la successiva firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso. Il calciatore, che ha scelto l'8 come numero di maglia, arriva nel Salento a titolo definitivo. Sempre nella serata di oggi arriverà a Lecce Oumar Ngom, centrocampista classe 2004. Calciatore nazionale della Mauritania, di passaporto francese, Ngom giunge nel Salento dalla formazione portoghese dell'Estrela Amadora.

Domattina viste mediche di rito e successiva firma del contratto con il club giallorosso. Fofana e Ngom faranno parte della lista per la doppia trasferta contro Inter e Milan. (ANSA).