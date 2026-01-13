Calcio francese in lutto: morto l'ex allenatore Rolland Courbis. Inventò il soprannome di Zidane

(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - Lutto nel calcio francese. Dopo la morte di Jean-Louis Gasset, il 26 dicembre, è morta un'altra personalità del calcio bleu-banc-rouge. Rolland Courbis, ex calciatore ed ex-allenatore, in particolare, all'Olympique Marseille (OM) e Bordeaux, è scomparso all'età di 72 anni, annuncia RMC, la radio per cui Courbis è stato consulente sportivo dal 2005. ''Con lui - scrive la stampa d'Oltralpe - è una certa idea di calcio, uno stile, una faccia e un vero personaggio che se ne vanno''. (ANSA).