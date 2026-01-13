Pellegatti su Kostic: "Bel colpo di Tare che l'ha seguito, voluto e portato a Milano"
Carlo Pellegatti, sul proprio profilo IG, ha parlato così di Andrej Kostic: "Classe 2007, montenegrino, centravanti. Oggi gioca nel Partiza Belgrado dove in 13 partite ha realizzato 7 reti. Kostic era già stato accostato, è stato preso al Milan. Arriverà nei prossimi giorni, si allenerà e giocherà con Milan Futuro.
Il costo è intorno ai 5 milioni, nei prossimi giorni sarà a Milano. Possiamo parlare di un potenziale erede di Vlahovic, è stato un bel colpo di Tare che l'ha seguito, voluto e portato a Milano, dove arriverà nei prossimi giorni. Mercato futuribile, ma un ragazzo di 19 anni già titolare del Partizan mi spingerà ancora di più a seguire le partite di Milan Futuro. Poi l'occhio di Allegri deciderà".
