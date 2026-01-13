Serie A, tre giornate a Gaspar del Lecce: salterà il Milan. Due turni di stop a Conte

Come riporta il sito ufficiale delle Lega Calcio Serie A, Kialonda Gaspar, difensore del Lecce espulso contro il Parma, è stato fermato per tre giornate dal Giudice Sportivo e sarà quindi costretto a saltare il match di domenica contro il Milan, valido per la 21^ giornata di Serie A. Ecco le altre decisioni: "A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per tre partite di Serie A Enilive Gaspar (Lecce). Due giornate di squalifica, invece, per Cambiaghi (Bologna). Sono stati squalificati per un turno di campionato Banda (Lecce), Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Pezzella (Cremonese), Ramadani (Lecce), Zaniolo (Udinese).

Entrano nella lista dei diffidati Delprato (Parma), Cancellieri (Lazio), Fagioli (Fiorentina), Fofana (Milan), Masini (Genoa), Matic (Sassuolo), Muric (Sassuolo), Nico Paz (Como). Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato squalificato per due giornate, mentre sono stati squalificati per una giornata Paolo Vanoli (Fiorentina) e Davide Nicola (Cremonese)".