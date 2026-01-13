Un campionato equilibrato e una lucidità da ritrovare: la partita a scacchi di Max

Archiviato il pareggio (con rimpianti) contro la Fiorentina, il Milan deve pensare subito a quella che sarà un'altra complicata trasferta. Giovedì, infatti, i rossoneri saranno impegnati in casa del Como, contro quella che al momento tutto è tranne che una rivelazione della Serie A. E' chiaro che in casa rossonera ci sono ancora strascichi di quella che è stata l'altalenante prestazione del Franchi, così com'è chiaro che tutte le big lì in alto in classifica stanno dando nuove risposte.

Se, infatti, Inter e Napoli hanno rallentato nello scontro diretto di domenica sera, attenzione anche a Juventus e Roma, che hanno battuto in maniera convincente Cremonese e Sassuolo e continuano a dar fastidio alle prime della classe. Parliamo di un campionato equilibrato che ancora non ha trovato le principali contendenti per lo scudetto. Inter e Napoli lo sono sulla carta, ma gioco e classifica dicono che, oltre al Milan, anche Juve e Roma non hanno alcuna intenzione di mollare. E non lo faranno fino all'ultima curva.

E così, in questo gioco di domino, di scacchi, di chi muove il pedone nella giusta direzione, la corsa che dovrà fare il Milan di Max Allegri dovrà essere soltanto su sé stesso. La prestazione di Firenze ha evidenziato nuovamente pregi e difetti del Diavolo, quelle lacune che i rossoneri si portano avanti da un po' di tempo e che dovranno essere sistemate. Il mercato potrà dare una mano, certo, ma Allegri adesso deve concentrarsi sulle pedine che ha a disposizione per evolversi.

Un'evoluzione che deve attraversare il binario tecnico-tattico e quello caratteriale, perché una squadra vincente lo è anche attraverso quelle gare sporche o in quei momenti in cui sembra mancare quella lucidità che ti fa vincere le partite in maniera convincente. Contro il Como, contro la freschezza dei ragazzi di Cesc Fabregas, Allegri si aspetta un approccio importante. Freschezza, lucidità nei momenti chiave e la dimostrazione di poter dare fastidio per lo scudetto fino alla fine. Vietato sbagliare e ripetere i soliti errori.