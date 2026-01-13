Allegri aspetta il rinforzo giusto per la difesa del suo Milan

vedi letture

A Milanello è chiaro a tutti: Massimiliano Allegri vorrebbe chiudere il mercato con un innesto in difesa per completare il suo Milan. Non una rivoluzione, sia chiaro, ma un rinforzo mirato per alzare il livello del reparto e dare maggiore solidità alla squadra. L'obiettivo è trovare un centrale affidabile, capace di incidere subito e di guidare la linea nei momenti chiave della stagione.

Gatti il preferito, Coppola come alternativa

Il primo nome sulla lista di Allegri resta Federico Gatti, profilo già allenato dal tecnico rossonero ai tempi della Juventus e considerato ideale per fisicità e conoscenza dei meccanismi difensivi del tecnico. L'operazione, però, è tutt'altro che semplice, anche perché mentre né il giocatore né tanto meno Spalletti avrebbero dato via libera ad un'operazione del genere, nonostante si stia continuando a parlare con una certa insistenza di un possibile scambio con Loftus-Cheek. in caso di definitiva fumata nera, il Milan valuta anche Coppola, ex Verona in uscita dal Brighton, soluzione giovane ma ritenuta comunque funzionale.

L'ipotesi "Mister X" e l'emergenza attuale

Il Milan potrebbe accelerare per il difensore solo nell'ultima settimana di mercato, dopo la trasferta di Roma, quando la legge della domanda e dell'offerta potrebbe far emergere un "mister X". Allegri vuole un difensore esperto, un vero professore del reparto, capace di alzarne il livello.

Nel frattempo, però, c'è l'attualità: Per la partita di Como Pavlovic è in dubbio, considerati i nove punti di sutura alla testa. Almeno rientrerà Tomori, squalificato al Franchi, a ridare equilibrio alle rotazioni difensive del Milan, che ogni settimana si trova costretto ad affrontare un'emergenza.