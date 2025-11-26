Criscitiello sul rigore: “Quando ho visto Maignan decentrato ho pensato ‘Che deficiente…’”
Durante l'ultima puntata di Aura Sport, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, ha commentato la vittoria dei rossoneri nel derby e in particolare l'episodio del rigore parato da Mike Maignan a Calhanoglu. Vediamo nel dettaglio le sue parole:
“Il titolo da fare non è a portieri invertiti avrebbe vinto l’Inter ma ad allenatori invertiti avrebbe vinto l’Inter. L’ho detto tante volte, se hai perso giocando bene con la Juve, Napoli e Milan e hai vinto solo con la Roma, quindi puoi essere bello ma se non balli. Il problema di Chivu è l’inesperienza"
Sul rigore di Calhanoglu - “Io non amo le inquadrature da dietro sui rigori ma nel derby l’ho apprezzata perchè si vedeva proprio che Maignan, e poi ho sentito dei preparatori dei portieri che mi hanno spiegato, non è centrale. Io a primo impatto ho detto ‘Guarda sto deficente contro il miglior rigorista cosa fa’. Lui ha studiato, sapeva che andava li e quindi gli ha dato una spinta maggiore per arrivare meglio sull’angolino basso, lui doveva avere più spazio per tuffarsi. La posizione di Maignan sembra da folle ma invece è tutto studiato, e la reattività sulla respinta di buttare fuori la palla vale ancora più della parata”
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan