Criscitiello sul rigore: “Quando ho visto Maignan decentrato ho pensato ‘Che deficiente…’”

vedi letture

Durante l'ultima puntata di Aura Sport, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, ha commentato la vittoria dei rossoneri nel derby e in particolare l'episodio del rigore parato da Mike Maignan a Calhanoglu. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Il titolo da fare non è a portieri invertiti avrebbe vinto l’Inter ma ad allenatori invertiti avrebbe vinto l’Inter. L’ho detto tante volte, se hai perso giocando bene con la Juve, Napoli e Milan e hai vinto solo con la Roma, quindi puoi essere bello ma se non balli. Il problema di Chivu è l’inesperienza"

Sul rigore di Calhanoglu - “Io non amo le inquadrature da dietro sui rigori ma nel derby l’ho apprezzata perchè si vedeva proprio che Maignan, e poi ho sentito dei preparatori dei portieri che mi hanno spiegato, non è centrale. Io a primo impatto ho detto ‘Guarda sto deficente contro il miglior rigorista cosa fa’. Lui ha studiato, sapeva che andava li e quindi gli ha dato una spinta maggiore per arrivare meglio sull’angolino basso, lui doveva avere più spazio per tuffarsi. La posizione di Maignan sembra da folle ma invece è tutto studiato, e la reattività sulla respinta di buttare fuori la palla vale ancora più della parata”