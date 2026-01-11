live mn Allegri: "Forse mi sono spiegato male coi ragazzi. Non possiamo andare avanti con 11 giocatori"

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan.

Stessi errori fatti col Genoa: non è stata imparata la lezione?

"Diciamo che forse mi sono spiegato male io coi ragazzi, perché non abbiamo capito ciò che è successo col Genoa e stasera lo abbiamo ripetuto. Mancavano 7 minuti, un'eternità. Per il pari abbiamo fatto bene, poi abbiamo avuto fretta, dovevamo avere più calma per costruire cose buone per portare a casa la vittoria".

Punto guadagnato o due persi?

"È un punto fatto, secondo pareggio. Da qui alla fine mancano 34-36 punti per la Champions in 19 partite. Dobbiamo lavorare e migliorare. È un momento in cui non riusciamo a far gol: dobbiamo assolutamente migliorare".

Cos'ha Estupinan?

"È normale che quando giochi, poi stai fuori... Oggi ha fatto delle buone cose, altre meno buone. Come tutti. Il centrocampo oggi è stato tutto nuovo e per essere la prima volta che giocavano insieme hanno fatto pure una buona partita. Ma c'è bisogno di tutti: non possiamo andare avanti con 11 giocatori. Ne abbiamo di valore: Fullkrug, Ricci, Jashari... La rosa ha ottimi valori e c'è bisogno di fare dei cambi, soprattutto in questo periodo di partite ravvicinate. Rabiot non stava bene per un colpo col Genoa, ho preferito portarlo in panchina. Poi i cambi quando sono entrati hanno fatto bene".

Difesa a quattro una opzione?

"La difesa a quattro l'abbiamo provata anche col Genoa. Fino ad ora abbiamo fatto risultati col 3-5-2, poi dipende anche da come stanno i giocatori... Per caratteristiche si può giocare anche con un sistema diverso".