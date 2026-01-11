Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio a -3 dal settimo posto

Nella gara domenicale delle ore 18, la Lazio ha ritrovato la vittoria un mese dopo l'ultima volta in Serie A: con i tre punti ottenuti all'Olimpico contro l'Hellas Verona (1-0), la formazione di Sarri si riporta a tre punti dal settimo posto occupato dall'Atalanta, sorpassando anche il Bologna che dovrà però recuperare una partita in settimana. Per la squadra di Zanetti, invece, continua la stagione da incubo: gli Scaligeri rimangono all'ultimo posto in classifica, ragigunti dal Pisa e distanti una lunghezza dalla Fiorentina.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 42**
Milan 40*
Roma 39
Napoli 38**
Juventus 36*
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22*
Parma 21*
Cagliari 19*
Lecce 17*
Genoa 16*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13

* una partita in meno
** due partite in meno