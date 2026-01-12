Orsi esclude il Milan dalla corsa scudetto: "Secondo me non lo vince. Deve lottare per la Champions"

vedi letture

Nel post partita di Fiorentina-Milan, sfida terminata in parità, l'ex giocatore Nando Orsi è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la squadra di Massimiliano Allegri, escludendola dalla corsa scudetto per via del rendimento che sta avendo da qualche settimana a questa parte:

"Io penso che oggi si sia certificato che forse lo scudetto non lo vince. Deve lottare per la Champions. Secondo me il campionato per lo scudetto perde una squadra. Però secondo me col passo che sta avendo è difficile che il Milan riesca a lottare con Napoli e Inter".