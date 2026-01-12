Turnover Allegri, Marchegiani: "Ha messo dentro Ricci, Jashari e Loftus: non tre ragazzini della Primavera"

Il Milan è incappato nel secondo pareggio consecutivo per 1-1: i rossoneri, dopo lo stop di giovedì contro il Genoa a San Siro, si sono fermati anche al cospetto della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Hanno fatto discutere nel pre-gara, le scelte della Lega Serie A di far giocare la gara solo 64 ore dopo l'ultima partita del Diavolo; nel post-gare invece ci si è concentrati sulle scelte di Allegri che ha deciso di applicare un ampio turnover. Questi sono stati i temi principali del Club in onda su Sky Sport 24.

Il commento di Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, sul Milan e le scelte di Allegri: "Sono tre giorni, poco tempo: Rabiot non stava bene, Modric non può giocare sempre. È questa la partita in cui doveva cambiare. Ha messo dentro Ricci, pagato 20 milioni e Jashari, 35 milioni, con Loftus-Cheek: non tre ragazzini della Primavera. Era veramente un periodo breve, per quello ha cercato di far riposare chi ha pensato fosse più stanco".