live mn Fiorentina-Milan (1-1): Nkunku salva il Diavolo, altro pari strappato nel finale

- Come con il Genoa il Milan ha strappato il pari negli ultimi minuti della partita: dopo il vantaggio della Fiorentina con Comuzzo, i rossoneri hanno trovato la rete dell'1-1 al 90' con Nkunku. Nel finale, come contro il Grifone, il Diavolo ha rischiato di perderla visto che in pieno recupero i viola hanno colpito una clamorosa traversa con Brescianini. Il Milan allunga così a 18 la strascia di match senza sconfitte in questo campionato, ma stasera l'Inter, battendo il Napoli, può scappare in classifica.

98' Fine della partita.

97' Maignan salva il Milan: tocco in area per Kean che calcia con il sinistro, ma c'è una grande uscita bassa del francese che ha detto no al centravanti viola.

96' Fiorentina vicina al gol: Brescianini calcia con il sinistro da dentro l'area di rigore e colpisce una clamorosa traversa.

94' Giallo per Fofana.

91' Ultimo cambio nella Fiorentina: esce Ndour, entra Sohm.

90' Sette minuti di recupero.

90' GOOOOOOLLLLLLL!!! NKUNKUUUUUU!!! Tocco dentro di Fofana per l'ex Chelsea che calcia forte con il destro e sorprende De Gea sul primo palo.

88' Bel destro rasoterra di Ricci da fuori area, pallone a lato di poco.

84' Giallo per Rabiot.

83' Froze fresche nella Fiorentina: escono Gosens, Gudmundsson e Parisi, dentro Solomon, Fortini e Ranieri.

82' Tocco di Pulisic per Bartesaghi, pallone altissimo sopra la traversa. Grande occasione sprecata dal Milan.

80' Giallo per Fagioli e calcio di punizione per il Milan pochi centimetri fuori dall'area di rigore da posizione centrale.

76' Contropiede della Fiorentina: Parisi arriva fino al limite dell'area, poi passa la palla a Brescianini che prova il sinistro, conclusione alta sopra la traversa.

74' Ultimo cambio nel Milan: Nkunku prende il posto di Pavlovic costretto ad uscire dopo un colpo alla testa.

66' GOL DELLA FIORENTINA!!! Corner dalla sinistra a rientrare di Gudmundsson e colpo di testa di Comuzzo che batte Maignan.

65' Cambio nella Fiorentina: fuori Mandragora, dentro Brescianini.

65' Fagioli trovai Ndour in area che si gira e prova il destro, pallone in corner dopo la deviazione di Gabbia.

63' Altra sostituzione nel Milan: Fofana prende il posto di Loftus-Cheek.

62' Ennesimo inserimento in area di Gosens che colpisce di testa in tuffo, Maignan blocca il pallone.

60' Triplo cambio nel Milan: fuori Fullkrug, Jashari ed Estupinan, dentro Leao, Rabiot e Bartesaghi.

59' Azione di forza di Kean che va via a Pavlovic in area e prova il destro da posizione defilata, pallone che attraversa l'area piccola e va fuori.

57' Angolo per il Milan dalla destra. Sul pallone stavolta c'è Jashari: cross a rientrare, De Gea sicuro in uscita alta.

53' Giallo per Estupinan.

52' Parisi calcia al volo con il sinistro da fuori area,Maignan blocca centralmente.

50' Cross di Mandragora per Gosens che a due passi da Maignan non riesce a colpire di testa, il portiere francese respinge con un po' di fortuna con i piedi.

45' Al via la ripresa al Franchi. Nessun cambio nelle due squadre.

- Si è concluso 0-0 il primo tempo di Fiorentina-Milan, gare valida per la 20^ giornata di Serie A. Meglio i viola in avvio, poi però è cresciuta la squadra di Max Allegri che è andata due volte vicinissima al gol con Pulisic, ma in entrambe le occasioni l'americano non è stato abbastanza lucido e concreto davanti a De Gea. Da segnalare il buon debutto da titolare di Fullkrug, autore di alcune ottime sponde per Pulisic, mentre molto male a sinistra Estupinan che ha sbagliato tantissimo. Nel recupero espulso il tecnico viola Vanoli per proteste.

50' Fine primo tempo con un minuto in più di recupero rispetto a quello segnalato al 90' per via dell'espulsione di Vanoli.

47' Prima giallo e poi cartellino rosso per il tecnico della Fiorentina, Vanoli, per proteste.

45' Quattro minuti di recupero.

43' Gudmundsson salta Saelemaekers, si accentra dalla sinistra e prova il destro a giro, ma non colpisce bene e la palla finisce ampiamente a lato.

40' Cross a rientrare dalla destra di Parisi e colpo di testa di Ndour, Maignan para senza problemi.

39' Tocco all'indietro di Saelemaekers per Ricci che prova il destro da fuori area, pallone alto.

37' Angolo per il Milan dalla destra, sul pallone c'è Ricci: cross in area, cadono a terra due giocatori della Fiorentina e Massa fischia un fallo a favore de viola.

31' Giallo per Kean per proteste.

30' Punizione per la Fiorentina dalla trequarti: cross in area di Fagioli, Estupinan libera di testa.

26' Altra sponda di Fullkrug per Pulisic che va poi uno contro uno con Comuzzo, diagonale con il sinistro dell'americano e pallone a lato alla sinistra di De Gea.

23' Angolo per il Milan dalla destra: cross di destro di Ricci e colpo di testa di Gabbia che salta più in alto di tutti, conclusione centrale che viene respinta da De Gea con i pugni.

21' Altra grande chance per il Milan ancora sull'asse Pulisic-Fullkrug: l'americano trova il tedesco che fa la sponda per l'ex Chelsea che arriva ancora a tu per tu con De Gea, che gli dice di no con una bella parata.

18' Milan ad un passo dal gol: Pulisic trova Fullkrug, sponda perfetta del tedesco che chiude l'uno-due con l'americano che arriva a tu per tu con De Gea, lo salta, ma si allarga troppo e la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.

15' Angolo per la Fiorentina dalla sinistra: cross in area a rientrare di Fagioli, Loftus-Cheek prima e Pulisic poi liberano l'area rossonera.

11' Fullkrug perde palla e fa ripartire Pongracic che arriva in area dopo un assist di Gudmundsson, ma c'è un grande intervento di De Winter che ferma il difensore viola al momento della conclusione.

6' La Fiorentina recupera palla e riparte. Ndour allarga per Gudmundsson che prova a trovare Gosens in area con un cross rasoterra dalla sinistra, Maignan blocca a terra.

3' Dodo trova Gosens in posizione centrale, il tedesco prova il sinistro dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

- E' quasi tutto pronto per il calcio d'inizio della gara: il Milan scenderà in campo con maglia e calzoncini bianchi, mentre la Fiorentina giocherà con divisa e pantaloncini viola.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Franchi di Firenze dove tra poco il Milan di Max Allegri scenderà in campo in casa della Fiorentina. Rispetto all'ultima partita contro il Genoa di tre giorni fa, il tecnico livornese ha optato per diversi cambi nella formazione iniziale: De Winter, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan e Fullkrug prendono infatti il posto di Tomori (squalificato), Fofana, Modric, Rabot, Bartesaghi e Leao. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp. Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.