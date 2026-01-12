Giaccherini: "Al Milan manca la cattiveria, l’approccio alla partita, il capire come interpretare la gara"

Il Milan pareggia 1-1 al Franchi grazie ad un gol di Nkunku nel finale e continua a perdere punti contro squadre da zona retrocessione. Emanuele Giaccherini analizza così il momento dei rossoneri nel post partita di DAZN:

Cosa manca al Milan?

"Credo la cattiveria, l’approccio alla partita, capire come interpretare la gara. Il Milan di solito ci mette un po’. Oggi il Milan nel primo tempo ha avuto tre occasioni clamorose, se Pulisic avesse segnato uno delle tre avrebbe indirizzato in modo diverso la partita. Ma ci sta l’errore. Quello che non ci sta è rientrare in campo nel secondo tempo e concedere tantissime occasioni alla Fiorentina".