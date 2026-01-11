Stanchi o sfortunati? Troppi cambi oppure no? Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Fiorentina-Milan e le domande che lascia

Perché sei cambi tutti oggi e non dividerli anche col Genoa giovedì sera? Perché la squadra continua ad avere una condizione fisica non ottimale? Sarà contento chi non poteva capacitarsi del cinismo che permeava il Milan fino a due minuti fa? Fiorentina-Milan lascia pensieri e sensazioni negative, ma c'è anche chi potrebbe vedere il bicchiere mezzo pieno.

Intanto il Milan non ha perso: l'ultima sconfitta risale ad agosto, contro la Cremonese. Poi sono arrivati diciotto risultati utili consecutivi. Per una squadra che l'anno scorso è arrivata ottava non è da sottovalutare. Certo, la fase difensiva non è ancora così attenta e feroce come piacerebbe ad Allegri, ogni tanto si vede proprio che il naso è tappato: la puzza di pericolo non arriva a tutti.

O uno, o l'altro: il Milan non riesce ad essere continuo in tutti e due i tempi. Contro Cagliari e Verona c'era stato un accenno, almeno nel controllo e nella sensazione di poter gestire, mentre contro Genoa e Fiorentina si è tornati alla solita roulette: un tempo su due è giocato "bene", l'altro è preoccupante. Se i rossoneri avessero chiuso il primo tempo sopra di tre gol qualcuno avrebbe avuto qualcosa da ridire? Se i rossoneri avessero chiuso il secondo tempo sotto di tre gol qualcuno avrebbe avuto qualcosa da ridire?

Gestione e calma: per la seconda partita consecutiva arriva un pareggio nel finale e poi... confusione. Confusione che porta pericoli enormi: contro il Genoa Stanciu l'ha sparata alle stelle, questa sera Brescianini ha colpito una traversa clamorosa e Maignan ha salvato tutto con una parate delle sue in uscita su Kean. Sbagliatissimo. Bisogna avere la forza di sfruttare il momento positivo e mettere pressione agli avversari, ma sempre in modo logico. Non pensiamo che ad Allegri piaccia ripetersi.

Così come a Torino, oggi Pulisic ha fallito dei gol "fatti". Le virgolette sono necessarie perché lo statunitense, con l'ottimo aiuto di Fullkrug, si è costruito da solo le due occasioni, ma poi le ha sbagliate clamorosamente. Più che nel gesto tecnico ha sbagliato la scelta: poteva tirare prima di scartare De Gea, e poteva alzarla invece che accompagnarla con un piattone banale. Facile dal divano e col senno di poi, ma parliamo del capocannoniere della squadra e del giocatore che ha fatto vedere sempre cose eccelse. Crescono le prestazioni, crescono le aspettative.

Fofana e Nkunku sono entrati e hanno inciso in positivo. Ottimo per dare ancora più forza mentale a due giocatori che quest'anno sono stati in difficoltà. Nkunku ha calciato con una forza ed una violenza che finora non aveva mai fatto vedere, Fofana ha dimostrato che da rifinitore è molto meglio che da finalizzatore. Bel segnale da entrambi.

Estupinan e Bartesaghi, entrambi insufficienti. Ci può stare una partita no, l'avversario era uno di quelloi tosti: quando è in giornata è difficile contenere Doò. Giusto sottolineare come la prova non sia stata sufficiente, un po' meno creare casi o puntare il dito. Del livello generale ne sono consapevoli tutti, inutile cercare nemici o capri espiatori. Fino al termine della stagione il gruppo squadra sarà questo e sono i tifosi in primis a doverlo proteggere. Dall'esterno gli attacchi sono la normalità, non c'è da fare l'errore di crearsi problemi da soli. Allegri dovrà essere bravo a creare un ambiente ancora più compatto.

Jashari e Ricci non sono ovviamente Modric e Rabiot, ci mancherebbe. Ma è lecito aspettarsi qualcosa in più dai due centrocampisti, soprattutto dal punto di vista tecnico e dell'intraprendenza. Il compitino sa di brodetto scialbo. Loftus-Cheek continua a rimanere un mistero: oggi Allegri in panchina ha manifestato segnali di forte insofferenza per come l'inglese sia moscio nei contrasti e nei duelli decisivi.

Quindi, bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Quel che è certo è che le prossime partite contribueranno a riempirlo o svuotarlo ulteriormente. Chi può versare l'acqua è, come sempre, il Milan.