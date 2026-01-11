Di Francesco: "Smaltire incazzatura e capire come giocare impegni proibitivi con Inter e Milan"

vedi letture

(ANSA) - LECCE, 11 GEN - Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, in sala stampa cerca di riavvolgere il nastro della sfida: "Se vinci sei un fenomeno, oggi mi girano perché ci siamo fatti male da soli - dichiara - Il Parma per 55 minuti non sapeva dove andare e invece di prenderti i complimenti ti prendi le critiche per nostre ingenuità. Cercheremo di trarre profitto da questa gara. Non facciamo analisi da saputi, siamo stati dei polli". Una sconfitta figlia anche delle due scellerate espulsioni.

Quella di Banda: "Non ho niente da dire" ribatte Di Francesco, e quella di Gaspar: "Ha fatto un'ingenuità, è vero - ammette il tecnico - Oggi siamo stati un po' troppo cattivi, dobbiamo capire che bisogna stare dentro delle regole per non farci male da soli". Non il miglior viatico per affrontare il doppio impegno con Inter e Milan: "Faremo un bel respiro grande, compreso me. Farò un po' di yoga stasera per smaltire l'incazzatura e capire come giocare due impegni proibitivi per fare qualcosa di importante", conclude. (ANSA).