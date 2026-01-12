Ravezzani: "Estupinan impresentabile, Leao non sta in piedi"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, come di consueto ha consegnato al proprio profilo X il commento a margine dell'impegno di campionato del Milan che non è andato oltre l'1-1 in casa della Fiorentina terzultima in classifica. Un risultato che fa nuovamente frenare i rossoneri dopo il pareggio, con stesso risultato, maturato giovedì sera a San Siro contro il Genoa. Di seguito il commento alla gara e alla prestazione di alcuni singoli rossoneri di Ravezzani.

Il commento di Fabio Ravezzani sulla prestazione generale del Milan, che ha pareggiato 1-1 in casa della Fiorentina:

"Il Milan pareggia una gara difficile, dominata nel primo tempo e subita troppo nella ripresa. Centrocampo in affanno (bene Ricci, male Jashari, Loftus confusionario). Attacco: discreto Fullkrug, bravo ma impreciso Pulisic. Estupinan impresentabile. Leao non sta in piedi. Perché?"