Il commento del club a Lazio-Milan: "Manchiamo l'occasione di avvicinare la vetta della classifica, distante ora otto punti a nove giornate dal termine"

Il commento del club a Lazio-Milan: "Manchiamo l'occasione di avvicinare la vetta della classifica, distante ora otto punti a nove giornate dal termine"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:40News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Lazio-Milan (1-0):

"Roma fatale per il Milan, che esce sconfitto nella serata della 29ª giornata di Serie A: all'Olimpico la Lazio si impone per 1-0 grazie al gol al 26' di Isaksen, a premiare un maggiore cinismo dei biancocelesti (che nei primi 45' hanno colpito anche una traversa). Dopo una frazione iniziale difficile i rossoneri sono usciti alla distanza - anche grazie alle sostituzioni - ma nonostante un finale generoso il punteggio non è cambiato. Nella serata della Capitale manchiamo l'occasione di avvicinare la vetta della classifica, distante ora otto punti a nove giornate dal termine.

Resta cospicuo, invece, il vantaggio sul 5° posto nella corsa alla Champions League. Le vittorie su Cremonese e Inter non trovano la conferma di un terzo successo di fila, e la reazione a questa battuta d'arresto andrà cercata nei prossimi appuntamenti per confermare la capacità - più volte dimostrata da questo gruppo - di rialzarsi. Appuntamento, in questo senso, a sabato 21 alle 18.00, quando a San Siro riceveremo il Torino nella sfida che precederà l'ultima sosta per le nazionali".