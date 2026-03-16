Marinozzi: "Critichiamo Leao per mancanza di ferocia e quando esce arrabbiato lo critichiamo lo stesso?"

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Sono tanti i temi caldi da affrontare in casa Milan dopo la deludente prestazione dell'Olimpico contro la Lazio - sconfitta per 1-0 - che ha portato la squadra di Massimiliano Allegri al primo ko in campionato lontano da San Siro. Rossoneri troppo molli, troppo disordinati tatticamente e tecnicamente, un ennesimo caso Leao dopo la sostituzione. Tutti argomenti che sono stati trattati dal giornalista e telecronista Andrea Marinozzi che, come d'abitudine, ha parlato sul suo canale YouTube.

Le parole di Marinozzi su Rafael Leao e la sua uscita dal campo: "Leao è stato molto criticato per la sua uscita polemica ma io non mi sento di criticarlo dopo quanto mostrato al momento della sostituzione. Spesso critichiamo Leao per mancanza di ferocia, mordente: poi quando esce perchè voleva giocare, perché era arrabbiato per palloni che non gli sono stati serviti, lo critichiamo lo stesso? Viene sempre bastonato. Non credo abbia giocato una buona partita, non si è messo in moto: quando c’è stata la possibilità, non è stato servito".