Costacurta: "Il Milan non può sempre regalare i punti alle avversarie, anche perché il messaggio che mandi ad inizio gara è importante"

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Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla rincorsa scudetto della formazione rossonera, che con ogni probabilità si ferma oggi con una sconfitta che pesa tanto, soprattutto dal punto di vista del morale: “8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro”.

Sulla sostituzione di Leao: "Sono rimasto esterrefatto per il fatto che nonostante alcuni ottimi scatti di Leao Pulisic non lo ha mai servito. Capitan America preferisce darlo ad altri e fa capire…Io ho fatto lo stesso movimento di Leao: “Dagliela, dagliela!”. Lui non era arrabbiato per il cambio, ma per il mancato passaggio di Pulisic. Io Leao non lo avrei tolto, lo avrei spostato. Però non è che dobbiamo sempre sperare e aspettarlo".

Grande occasione persa per il Milan? "Si, per me questa del Milan è una grande occasione persa, per mettere pressione, per vedere come avrebbero reagito i più forti. I primi 10 minuti la Lazio sembrava avvelenata, quando doveva esserlo il Milan. Il messaggio che mandi all’inizio è importante per il proseguo della partita. Poi per carità, ha fatto anche una partita discreta, ma non si possono regalare i minuti”.