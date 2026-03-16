M.Orlando: "Il Milan non ha la squadra per lo Scudetto. Leao cammina, è un problema"

vedi letture

C'è sicuramente grandissima amarezza in casa Milan per la sconfitta maturata allo stadio Olimpico contro la Lazio domenica sera: i rossoneri hanno messo in scena forse la prestazione peggiore della stagione nel momento probabilmente più importante. Il risultato è la chiusura quasi definitiva di concorrere per il titolo oltre che il rischio di aver riaperto una battaglia Champions League che sembrava in ghiaccio. A parlare nel day after di Roma è stato l'ex calciatore Massimo Orlando, ospite di Maracanà su TMW Radio. Le sue parole

Massimo Orlando sulla prestazione negativa del Milan contro la Lazio: "Ne parliamo da tempo, credo che il Milan stia facendo il possibile, aveva una grande chance ma non ha la squadra per vincere lo Scudetto. Quante altre volte ha vinto in occasioni simili? Stavolta non è andata così. La Lazio ha trovato il gol e poi il Milan non è riuscito ad imbastire nulla. Leao poi è un problema. Ora cammina. Avrà anche fatto nove gol, ma gioca sempre così. Non si può giocare senza centravanti e con due giocatori simili come Leao e Pulisic, che neanche vanno d'accordo. Per me deve tenersi stretto il secondo o terzo posto e basta"