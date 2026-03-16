Lazio-Milan 1-0, l'analisi di Biasin: "Forse per una volta ha sbagliato qualcosa anche Allegri..."

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Presente negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha commentato così il rendimento di Rafael Leao: "Leao ha dei limiti evidenti, ma ha anche tanti pregi. Senza Leao negli ultimi cinque anni avrebbe avuto la metà dei punti. Ha portato tanto pur con i suoi limiti. Contro la Lazio ha giocato male, ma non si può limitarci a dire che il Milan ha perso per colpa di Leao. Per una volta Allegri, che quest'anno non ha sbagliato quasi nulla, forse qualcosa ha sbagliato nelle scelte iniziali, come per esempio riproporre Estupinan che contro la Lazio è stato impresentabile".

Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 26’ Isaksen.

LE FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (dal 90’ Belahyane); Isaksen (dal 67’ Pedro), Maldini (dal 67’ Dia), Zaccagni (dal 83’Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 57’ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 84’ Ricci), Fofana (dal 67’ Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñan (dal 57’ Bartesaghi); Pulisic, Leão (dal 67’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 55’ Estupinan, 70’ Motta, 81’ Tavares, 90’+4 Pedro, 90’+5 Patric.

Espulsi: 90'+7 Sarri.

Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.