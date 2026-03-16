Pazzini: "Milan troppo passivo contro la Lazio, che occasione sprecata"

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L'ex attaccante rossonero Giampaolo Pazzini è intervenuto a Pressing e su Lazio-Milan ha dichiarato: "Quando sei obbligato a vincere e vedi la possibilità di riaprire il campionato hai più pressione e questo potrebbe aver condizionato il Milan. E' un'occasione sprecata, il Milan è stato troppo passivo, ha concesso troppi contropiedi nel primo tempo. Nel secondo tempo ha provato a fare gol, ma non è riuscito".

Pazzini ha poi commentato quello che è successo tra Leao e Allegri dopo il cambio: "Qualcosa Allegri la dirà a Leao. Il mister non voleva altre discussioni. Pulisic? Si vede che non sta bene, ma lo vedi più vivo di Leao. Poi è anche giusto dire che il Milan ha perso contro la Lazio non solo per colpa di Leao, ma perchè ha fatto una brutta partita. Era un'occasione davvero grande e Leao non può avere un atteggiamento così".