Bonanni: "L'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto, ora il Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions"

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L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio e sulla sconfitta del Milan contro la Lazio ha dichiarato:

Con la sconfitta del Milan il campionato può dirsi definitivamente chiuso?

"Se ieri il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione piu interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. II Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, così come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili. per il quarto posto invece mi sento di dire che il Como abbia il calendario più comodo verso la fine e che per il momento sul campo stia dimostrando di meritare di più.

Fabregas poi potrà non esser simpaticissimo e ho l'impressione che voglia educare il nostro paese ad un certo tipo di calcio e questo non mi piace molto. Il calcio italiano non sarà un grande spettacolo, ma continuo a pensare che sia per via degli stadi e per la grande quantità di calciatori stranieri".