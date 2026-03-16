Gila sontuoso contro il Milan, Di Canio: "È un giocatore che ha un motore da squadra importante"

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Nel mirino anche del Milan per l’estate vista la situazione contrattuale, ieri sera il difensore della Lazio Mario Gila ha offerto una prova di alto livello, bloccando a più riprese le sortite offensive di Pulisic e compagni. Una prestazione che ha messo d’accordo Di Canio e Bergomi, che hanno commentato così durante il loro intervento a Sky Calcio Club.

Bergomi: “Mi piace Gila, può difendere a campo aperto, può difendere in uno contro uno. È veloce, ha buone letture. Mi piace molto, uno dei più bravi. A me piacciono i giocatori di temperamento, letture. E per la squadra di Sarri questo è fondamentale”.

Di Canio: “È reattivo, esplosivo, a fine partita fa gli stessi scatti. Qualche volta esagera anche, esce palla al piede in maniera troppo frenetica. È un giocatore che ha un motore da squadra importante, nei cinque che si devono dividere tre ruoli secondo me ci può stare benissimo”.