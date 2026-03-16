Lazio-Milan, biancocelesti (ancora) bestia nera del Diavolo: il dato statistico

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Roma fatale per il Milan, che esce sconfitto nella serata della 29ª giornata di Serie A: all'Olimpico la Lazio si impone per 1-0 grazie al gol al 26' di Isaksen, a premiare un maggiore cinismo dei biancocelesti (che nei primi 45' hanno colpito anche una traversa). Dopo una frazione iniziale difficile i rossoneri sono usciti alla distanza - anche grazie alle sostituzioni - ma nonostante un finale generoso il punteggio non è cambiato. Nella serata della Capitale manchiamo l'occasione di avvicinare la vetta della classifica, distante ora otto punti a nove giornate dal termine.

NUMERI E DATI DELLA PARTITA

La Lazio ha vinto due gare di fila contro il Milan nel girone di ritorno in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1956 e il 1957.

Inoltre, Maurizio Sarri ha superato ieri sera quota 600 punti come allenatore in Serie A (602): tra i tecnici attualmente in campionato, solo in quattro hanno già raggiunto questo traguardo: Massimiliano Allegri (1072), Luciano Spalletti (1034), Gian Piero Gasperini (1015) e Antonio Conte (600).

IL TABELLINO

LAZIO-MILAN 1-0

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (44'st Belahyane); Isaksen (22'st Pedro), Maldini (22'st Dia), Zaccagni (38'st Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Przyborek; Noslin, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (12'st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (39'st Ricci), Fofana (22'st Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñan (12'st Bartesaghi); Pulisic, Leão (22'st Füllkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Gol: 26' Isaksen (L).

Ammoniti: 10'st Estupiñan (M), 25'st Motta (L), 36'st Tavares (L), 49'st Pedro (L), 50'st Patric (L).

Espulso: 52'st Sarri (L) dalla panchina.