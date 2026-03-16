Due centrali tra quelli che hanno corso di più all'Olimpico: il racconto di un Milan sbilanciato
Massimiliano Allegri ieri sera, nel giro di interviste post sconfitta contro la Lazio per 1-0 allo stadio Olimpico, ha denunciato un atteggiamento tattico della sua squaddra fin troppo sbilanciato e poco equilibrato che non ha fatto altro che prestare il fianco rossonero alle veloci ripartenze biancocelesti. Un comportamento totalmente stonato rispetto a quello che è stato l'andamento della stagione che ha visto il Diavolo sempre molto ordinato ed equilibrato nella disposizione sul terreno di gioco, proprio per evitare squilibri tattici.
A raccontare perfettamente questo tipo di atteggiamento da parte dei giocatori milanisti anche un dato sui chilometri percorsi, pubblicato nell'abituale match report della Serie A. Nella top 5 dei calciatori che hanno corso di più all'Olimpico contro la Lazio figurano due difensori centrali: il terzo è Strahinja Pavlovic e il quarto Koni De Winter. Con la linea della retroguardia molto alta fin dai primi minuti, i due calciatori sono stati costretti frequentemente a correre all'indietro per inseguire gli avversari che si infilavano da ogni dove.
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