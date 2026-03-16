Bucchioni su Lazio-Milan: "D’improvviso è tornato il peggior Allegri, quello del calcio dei dinosauri"

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Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Lazio-Milan: "D’improvviso è tornato il peggior Allegri, quello del calcio dei dinosauri, quello del primo non prenderle: l’Inter sentitamente ringrazia.

Allegri avrebbe dovuto giocare con il 4-2-3-1 dando un segnale ben preciso, scompaginando i piani di un bravissimo Sarri, facendo capire che sei il Milan e la partita la vuoi fare. Invece Leao centravanti è stato mangiato dai difensori e chiuso dal centrocampista-difensore Patric che ha pure sbarrato le linee non facendo mai arrivare la palla a Pulisic.