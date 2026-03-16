Il retroscena di Gazzetta: "Leao si è lamentato dei mancati passaggi di Pulisic negli spogliatoi"

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Come spesso accade quando si parla di Rafael Leao - e quando si critica Rafael Leao - oggi nel day after della brutta sconfitta contro la Lazio a far parlare di più del ko è la scena del portoghese al momento della sostituzione. Un errore da parte del numero 10, senza dubbio, comunque ben arginato in campo sia dal capitano Maignan che da mister Allegri. Gli strascichi del gesto dell'attaccante rossonero però si sono allungati anche nelle ore successive, con diversi retroscena che emergono.

Uno viene riportato da Luca Bianchin, collega della Gazzetta dello Sport, che ha scritto sul proprio profilo X di come Leao si sia lamentato con Pulisic al termine della gara per i mancati passaggi. Una situazione gestita internamente da Allegri. Le parole di Bianchin: "Un retroscena dalla notte di Lazio-Milan. Rafa Leao si è lamentato dei mancati passaggi di Pulisic anche in spogliatoio. Nulla di clamoroso ma… un po’ di tensione. Allegri è intervenuto per calmare la situazione, rimasta tranquilla. Sabato col Toro, ancora loro due titolari?"