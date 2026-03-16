Bucchioni analizza Lazio-Milan: "I rossoneri hanno dato la sensazione di non crederci"

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Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Lazio-Milan: "Il Milan non ha mai trovato le misure con Jashari modesto e una squadra anche mentalmente molle. Ai rossoneri è mancato tutto, pure la rabbia e la voglia di provare a prenderlo questo scudetto.

Hanno dato la sensazione di non crederci, se fosse così sarebbe gravissimo. Sicuramente Allegri ha sbagliato la partita, ma anche i cambi. Ha tenuto Jashari fino alla fine, tolto Saelemakers e messo Ricci quando servivano i cross. Ha tolto soprattutto Leao che stava giocando male, ma uno come Leao in queste condizioni non lo togli mai".