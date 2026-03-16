Passerini: "Leao ha 27 anni, inizia a esser tardi per comportarsi sempre da bambino. Dovessero arrivare offerte, il Milan potrebbe prenderle sul serio"

vedi letture

All'indomani della sconfitta contro la Lazio di Sarri, un deludente 1-0 maturato in un Olimpico gremito di laziali, Carlos Passerini commenta quanto successo con Leao, uno dei protagonisti, ovviamente in negativo, della serata. Il giornalista del Corriere della Sera, nel suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24, non dà alibi al portoghese:

"Leao ha 27 anni, 2 figli, inizia a esser tardi per comportarsi sempre da bambino, è il giocatore attorno al quale è stato costruito il Milan, non può permettersi di comportarsi così. Secondo me dovessero arrivare offerte, il Milan potrebbe prenderle sul serio. Allegri voleva Vlahovic, non l'han preso e alla fine ha adattato Pulisic-Leao come strana coppia d'attacco che ha giocato poco insieme e quando giocano non si integrano bene. Il Milan dell'anno prossimo dovrà ambire allo scudetto e servirà un centravanti".