Carlo Nesti per MilanNews: "Leao: decentramento o... fallimento"

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Il giornalista di lungo corso Carlo Nesti ha parlato a MilanNews.it per commentare il momento del Milan dopo la deludente sconfitta di ieri sera contro la Lazio. La squadra di Allegri, salvo miracoli, abbandona definitivamente la lotta scudetto. E come se non bastasse si riaccende il discorso su Leao...

"Il punto è solo uno: si vuole, o non si vuole, recuperare Leao? Se la risposta è positiva, non ha senso insistere sul ruolo di punta centrale. Nel caso il Milan avesse disputato una Coppa europea, lo avrei capito. Avversari con difese alte, spazi proprio alle spalle delle suddette difese, e possibilità di verticalizzare in spazi larghi. Contro retroguardie chiuse, come in Italia, Leao e Pulisic devono giocare larghi, da esterni alti: si sono fatti conoscere così. Quindi, come già tentato da Allegri, nella ripresa di Roma, largo al 4-3-3, e, per Leao, decentramento o fallimento: Maignan / Saelemaekers, Tomori (Gabbia, quando ci sarà), Pavlovic, Bartesaghi / Fofana, Modric, Rabiot / Pulisic, Fulkrug, Leao".